Perfecte kwalificatie geen garantie voor Europese titel

België en Italië baarden opzien door in de EK-kwalificatie geen enkel punt te laten liggen. Een foutloze kwalificatiereeks is echter geen garantie voor succes, zo bleek eerder. Van de vijf landen die het eerder presteerden werd alleen Spanje Europees kampioen. Een overzicht.

Frankrijk (EK 1992)

Na het mislopen van het EK’88 was Frankrijk superieur in de kwalificatie. De Haantjes verloren geen punt in een groep met Spanje en Tsjechoslowakije. Ondanks grote namen als Eric Cantona, Jean-Pierre Papin, Laurent Blanc en Didier Deschamps kwam Frankrijk op het EK 1992 niet verder dan de groepsfase. De ploeg van bondscoach Michel Platini, later vanwege corruptie als bobo geschorst door de FIFA, werd zelfs derde in een groep met Zweden, Denemarken en Engeland. De verrassende Denen, die van het strand werden geplukt om het geschorste Joegoslavië te vervangen, werden later zelfs Europees kampioen.

Michel Platini tijdens de EK-wedstrijd tegen Denemarken.

Tsjechië (EK 2000)

Ook Tsjechië kwam op het EK van 2000 in Nederland en België niet door de groepsfase. Het Oost-Europese land eindigde in groep D als derde achter Oranje en Frankrijk. Terwijl in de kwalificatie de maximale score werd behaald: 30 punten uit 10 duels. Al zaten de Tsjechen niet in de moeilijkste groep met Schotland als grootste uitdager. Frankrijk pakte in de Kuip de Europese titel door Italië na strafschoppen te verslaan.

De boomlange Jan Koller houdt Edgar Davids en Jaap Stam bezig.

Frankrijk (EK 2004)

De Haantjes begonnen als Europees kampioen aan de kwalificatie voor het toernooi van 2004. Onder bondscoach Jacques Santini werden in 8 duels liefst 24 punten binnen gesprokkeld. Frankrijk zat wel in een vrij eenvoudige groep met Slovenië en Israël. Op het EK in Portugal reikten de Fransen tot in de kwartfinale. Daarin werden ze uitgeschakeld door de latere verrassende Europees kampioen Griekenland.

Zinedine Zidane verlaat teleurgesteld het veld na de nederlaag tegen Griekenland.

Duitsland (EK 2012)

Ook Duitsland had een prima aanloop naar het EK van 2012. Eerst werd op het toernooi van 2008 de finale behaald, waarin Spanje te sterk was, daarna pakten de Duitsers 30 punten uit 10 kwalificatiewedstrijden. En dat in een groep met België en Turkije. Op het toernooi in Oekraïne en Polen reikte Die Mannschaft tot de halve finale. Daarin was Italië te sterk. Spanje maakte Italië in de eindstrijd in met 4-0.

Mario Balotelli verslaat de Duitse keeper Manuel Neuer.

Spanje (EK 2012)

Het perfecte EK, anders kan de campagne van Spanje niet omschreven worden. Als Europees kampioen begon Spanje aan de kwalificatie. Daarin werd in een poule met onder meer Tsjechië en Schotland de maximale score gehaald. Uiteindelijk werd Spanje onder Vicente del Bosque opnieuw Europees kampioen. Met enkele spelers die twee jaar eerder Oranje in de WK-finale versloegen.

De nationale ploeg van Spanje viert in Madrid het binnenhalen van de Europese titel.

Engeland (EK 2016)

Engeland en eindtoernooien: het is vaak geen goede combinatie. Dat was ook op het laatste EK het geval. Na een foutloze kwalificatie in een groep met onder meer Zwitserland en Slovenië verliep het EK teleurstellend. De Engelsen werden in de groepsfase tweede achter buurland Wales. In de achtste finale was IJsland, dat in de kwalificatie Oranje al verraste, een onneembare horde voor de mannen van Roy Hodgson. Portugal veroverde in Parijs de Europese titel door gastland Frankrijk na verlengingen te verslaan.