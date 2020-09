Pérez totaal verrast door komst Vettel: ‘Hoorde pas gisteren dat team voor ander kiest’

Aanvoerder Malone vol vertrouwen: ‘Dit NAC is een heel goed team’

9 september De breker op het middenveld volbracht zondag zijn taak als mandekker in de verdediging. Dion Malone, gebombardeerd tot aanvoerder van NAC, kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn eenmalige uitstapje. ,,Het was wennen, maar ik wist wat ik moest doen omdat ik in het verleden op die positie heb gespeeld. Op dit moment was het niet anders. Straks hebben we genoeg jongens die daar kunnen spelen.”