Pérez rijdt ook volgend seizoen voor Force India

Algemeen wordt aangenomen dat het gaat om de Canadees Lance Stroll, wiens steenrijke vader Lawrence aan het hoofd staat van het consortium dat het in het Engelse Silverstone gevestigde team dit jaar in handen kreeg.

De contractverlenging voor de Mexicaan betekent ook dat de talentvolle Fransman Esteban Ocon volgend jaar geen deel meer uitmaakt van Force India. Het team kende financiële problemen toen mede-eigenaar Vijay Mallya niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Pérez (28) speelde een belangrijke rol bij de redding van het team. ,,Ik ben erg blij dat ik eindelijk duidelijkheid kan geven over mijn toekomst’', zei Pérez in een verklaring, een dag voor de eerste trainingen voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten.

Pérez belandde in 2014 bij Force India nadat hij eerder twee jaar voor Sauber had gereden en een moeizaam jaar had gekend bij McLaren. De Mexicaan belandde de afgelopen vier jaar vijf keer op het podium, inclusief de derde plaats eerder dit jaar in Azerbeidzjan.