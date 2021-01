Pérez: Dit is het moment om te laten zien wat ik écht kan

Nieuw bij Red BullNa een eerste kijkje in de keuken bij zijn nieuwe werkgever Red Bull Racing heeft Sergio Pérez nog meer zin in het komende Formule 1-seizoen. ,,Er wacht me een grote uitdaging naast Max, maar ik verheug me enorm op die samenwerking”

Door Arjan Schouten



Dertig jaar oud. Alles al meegemaakt in de Formule 1. Winst, verlies, geluk, ellende. Maar wat was Sergio Pérez nog onder de indruk, toen deze week voor het eerst de deuren van een topteam openden voor de Mexicaan.



Zijn eerste dagen als coureur van Red Bull Racing begonnen met een bezoek aan de fabriek in Milton Keynes, waar hij kennis maakte met zijn collega’s, al op de simulator zat en zijn stoeltje paste. ,,Ik kan het soms nog steeds niet geloven dat ik onderdeel uit mag maken van deze organisatie”, bekende de Mexicaan in een vraaggesprek op de website van zijn werkgever. ,,Ik heb heel m’n carrière gewacht op een kans bij een topteam. En nu komt het er dan toch nog van. Ik kan niet wachten om straks te helpen die auto naar de top te brengen.”

Want dat is zijn doel en opdracht, Red Bull Racing sterker en completer maken, als teammaat van Max Verstappen. De wereldtitel is hét doel in 2021 en daar wil Pérez zijn steentje aan bijdragen. ,,Ik weet hoeveel Honda er voor doet. Ben erg onder de indruk van de mensen, de organisatie die er staat. En ik ga er alles aan doen om het doel te laten slagen met het team, de engineers en met Max.”

Volledig scherm Sergio Pérez na zijn gewonnen Grand Prix in Bahrein op 18 december. © AFP

Geen gemakkelijke stoel

Dat hij niet op een gemakkelijke stoel belandt naast de Limburger, beseft Pérez terdege. Pierre Gasly en Alexander Albon verkrampten naast Verstappen. ,,Daar wacht me een hele grote uitdaging”, erkent de Mexicaan. ,,We weten allemaal hoe snel en getalenteerd Max is. Hoe hard hij de laatste seizoenen gegroeid is en hoe compleet hij is geworden. Hij is zeker een van de snelsten, zo niet de snelste coureur. Hij zit hier ook al langer, kent het team en de auto beter. Absoluut, dat is een grote uitdaging voor mij. Maar ik verheug me er enorm op, om samen te werken met Max.”

Want waar Red Bull en Verstappen sterker hopen te staan met de constante en ervaren Mexicaan in de gelederen, wacht voor Pérez tegelijkertijd ook een kans. Hij won afgelopen jaar zijn eerste race, maar was nooit onderdeel van een van de topteams waar hij race na race tot de favorieten mag worden gerekend. ,,Dit is het moment dat ik voor mezelf kan bewijzen dat ik de volgende stap ook aan kan, met de juiste tools in m’n handen waarmee ik echt kan laten zien waar ik toe in staat ben. Ik denk dat ik daar klaar voor ben. Als we de auto blijken te hebben voor het kampioenschap, ga ik er alles aan doen om er voor te zorgen dat we dat kampioenschap gaan winnen.”

Volledig scherm © Getty Images