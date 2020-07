Pepijn Lijnders: ‘Kracht van Klopp? Hij roept in twee zinnen een gevoel op’

Door Geert Langendorff en Maarten Wijffels



Komende woensdag krijgt Liverpool eindelijk de Premier League-trofee uitgereikt. Na afloop van het duel met Chelsea wacht een ceremonie op een podium op de Kop-tribune, in het bijzijn van clublegende Kenny Dalglish. Een spectaculaire lichtshow in het verder verduisterde stadion moet het geheel omlijsten. Pepijn Lijnders verheugt zich op het historische moment. De Premier League, opgezet in 1992, won Liverpool immers nog nooit.



De coronacrisis maakt de officiële kroning wel iets soberder. Mooier dan het besloten feest eerder in een hotel in Formby kan het haast niet worden. ,,Je wilt eigenlijk geen kampioen worden voor de televisie’’, vertelt Lijnders over de dag waarop Liverpool de titel pakte dankzij een nederlaag van Manchester City op Stamford Bridge (2-1). ,,Ik was benieuwd hoe dat zou voelen. Maar het werd een geweldige avond. Samen met het team en de staf. Je wilt de fans eigenlijk in de ogen kunnen kijken tijdens een rondtocht, maar zo was het ook al goed.’’