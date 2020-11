Pépé door het stof na rode kaart: ‘Het spijt me enorm’

WK darts mogelijk met fans, finale pas op 3 januari

8:35 Eindelijk is er wat meer informatie naar buiten gebracht over de precieze speeldata en invulling van het WK darts van de PDC. Van dinsdag 15 december tot zondag 3 januari zullen de ogen van de sport weer gericht zijn op Londen, als in het vertrouwde Alexandra Palace gestreden gaat worden om de Sid Waddell Trophy en de titel van wereldkampioen.