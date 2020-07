Pep Guardiola: ‘We moeten Manchester City opnieuw opbouwen’

Het seizoen in de Premier League is geen moment spannend geweest en onlangs werd City onttroond als kampioen. En er zijn voor de club nog zeven speelronden te gaan. Na het lopende seizoen vertrekt aanvoerder David Silva (34), wiens contract afloopt. Fernandinho (35) en Sergio Agüero (32) hebben nog een contract voor een jaar. Guardiola: ,,Ik weet niet of ze zullen verlengen of niet. Sommige spelers moeten vervangen worden, maar dat is geen ramp of iets slechts. Het is onderdeel van voetbal.”