Pep Guardiola test positief en mist FA Cup-duel van Manchester City

Corona slaat toe bij Bayern: kampioen wil uitstel voor duel met Gladbach

Bayern München is in gesprek met de Duitse voetbalbond over uitstel van het competitieduel met Borussia Mönchengladbach. Dit vanwege het hoge aantal coronabesmettingen bij de nationaal kampioen en koploper. De ontmoeting staat voor vrijdag op het programma, bij de hervatting van het seizoen in de Bundesliga.

5 januari