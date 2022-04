Pep Guardiola smult van clash met Real Madrid: ‘8-0 was beter geweest, maar dat kan alleen in sprookjes’

Pep Guardiola had uiteraard liever gehad dat zijn Manchester City een groter gat had geslagen dan de 4-3 die na dinsdagavond op het scorebord stond, maar desondanks kon de Spaanse manager genieten van het spektaktelstuk tegen Real Madrid. ,,Iedereen ter wereld heeft hier van genoten.”

Dat de manager van Manchester City zo goed gehumeurd was, verbaasde de journalist van dienst. 4-0 was immers een beter resultaat geweest dan 4-3. ,,Maak je een grapje? Natuurlijk was 4-0 beter geweest. Nee, 8-0 was pas beter geweest. Maar kom op, dit is Real Madrid. Dat gebeurt alleen in sprookjes, op planeet Mars of op Jupiter", aldus Guardiola.

De Spanjaard gaat zijn aanvallende tactiek in de uitwedstrijd niet aanpassen. ,,Waarom zou ik? Als we weer met 4-3 winnen staan we in de finale.”

Bernardo Silva, doelpuntenmaker en Man of the Match, baalde wel openlijk van het feit dat er nu maar één goal verschil tussen beide ploegen zit: ,,We waren zó, zó goed in de eerste twintig minuten. We controleerden de wedstrijd, maar helaas konden we de twee goals verschil niet vasthouden. Dat is de Champions League. Je speelt hier tegen de beste teams ter wereld", zei de Portugees bij BT Sports.

Phil Foden, die ook een goal maakte namens Manchester City: ,,Voor de fans was het denk ik een geweldige wedstrijd om te kijken. We wisten dat ze ons af zouden straffen als we ze de bal zouden geven. Daar moeten we aan werken. We hebben genoeg kansen gehad om het af te maken, maar dan moet je wel de kansen benutten.