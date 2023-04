Pep Guardiola na 3-0 tegen Bayern München: ‘Ik weet maar al te goed dat ze er nog in geloven’

Manchester City-trainer Pep Guardiola denkt niet lichtzinnig over de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München. De Engelsen verdedigen woensdag in Duitsland een voorsprong van 3-0 uit de eerste ontmoeting.

,,Ik weet maar al te goed dat ze geloven dat ze dit nog recht kunnen trekken”, aldus Guardiola, die van 2013 tot 2016 trainer was van Bayern. ,,Ik ken de mentaliteit van deze club. Bayern München is een uitzonderlijke club en ik heb hier veel vrienden. Ze hebben een geschiedenis in de Champions League, ze zijn ermee opgegroeid.”

Ook voetballer Ilkay Gündogan, die onder coach Thomas Tuchel in 2013 met Borussia Dortmund de Champions League-finale verloor van Bayern München, verwacht een ander Bayern dan in de eerste wedstrijd. “Hun fans zullen ook meer dan ooit achter hen staan. Het gaat erom dat wij Bayern niet de kans geven om het eerste doelpunt te maken, want zij zullen voelen dat er nog veel te halen valt.”

Guardiola kan weer een beroep doen op Phil Foden. De aanvallende middenvelder stond sinds de interlandperiode in maart aan de kant na een blindedarmoperatie en start tegen Bayern op de reservebank. ,,We zijn erg blij dat hij terug is. Hij heeft gisteren slechts één keer getraind, maar hij is een speciale speler die niet veel trainingen nodig heeft om fit te zijn. Phil zal dit seizoen nog belangrijk zijn voor ons”, zei Guardiola.

Programma Champions League

