Pep Guardiola moet vrezen voor straf na misdraging

Zieke Vloet zet deur op een kier voor Fernandes, Brusselers of Te Vrede

18:31 Zaterdag bleef hij in de rust van NAC - Vitesse (1-0) in de kleedkamer achter. Niet uit tactische overwegingen, maar omdat hij ziek was. Rai Vloet voelde zich niet lekker en moest overgeven. Het is allerminst zeker dat hij zondag okselfris is als Willem II in Breda langskomt.