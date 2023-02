Pep Guardiola heeft spijt van uitspraak over Steven Gerrard: ‘Het was een belachelijke opmerking’

Guardiola reageerde door te stellen dat de beschuldigingen de eerdere successen van de club ,,beschadigd” hebben en dat mensen mogelijk nu anders naar het verleden kijken. ,,Maar sommige momenten horen bij ons, ongeacht een mogelijke straf”, zei de Spanjaard, die zich vervolgens afvroeg of de veelbesproken blunder van Gerrard tegen Chelsea op Anfield, die City in 2014 mede de titel opleverde, toevallig ook zijn club kan worden aangerekend.

Guardiola had spijt van die laatste opmerking. ,,Ik heb Steven al mijn excuses aangeboden en doe dat nu nogmaals. Het was een onnodige en belachelijke opmerking. Steven weet gelukkig dat ik hem en zijn carrière bewonder en weet wat hij voor de club en zijn land heeft betekend. Ik schaam me.”

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Droom in duigen

Liverpool leek in 2014 voor het eerst sinds 1990 weer eens op weg naar een landstitel, toen Gerrard in het duel met Chelsea op slag van rust in balbezit uitgleed en zo de 0-1 inleidde. De ploeg uit Londen won uiteindelijk met 0-2 op Anfield. Gerrard vertelde later dat het maanden duurde voor hij die fout enigszins verwerkt had. De middenvelder verliet de club uiteindelijk in 2015, na ruim 700 wedstrijden, zonder ooit de Premier League te hebben gewonnen.