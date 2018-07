Pep geeft WK-gangers de tijd: 'Ik wil dat ze er klaar voor zijn'

,,Het is wat het is'', merkte Guardiola nuchter op. ,,Ik zal ze niet onder druk zetten om snel terug te keren bij de club. Ik wil dat ze er fysiek en mentaal weer helemaal klaar voor zijn als ze zich melden bij mij. Als ze zich nog niet goed voelen, mogen ze nog wat langer wegblijven. We hebben nog wel wat tijd. We weten wat we vorig seizoen hebben gepresteerd, maar we maken nu weer een nieuwe start.''



Manchester City opent het seizoen in eigen land met het duel om de Engelse Supercup (Community Shield) op 5 augustus tegen bekerwinnaar Chelsea. Een week later begint de ploeg van Guardiola aan de competitie met de uitwedstrijd tegen Arsenal.