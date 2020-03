Pelupessy en Da Cruz kunnen met Sheffield niet stunten tegen City

Blind ondanks nederlaag gematigd positief: ‘Positie­spel was goed’

23:15 Ondanks de nederlaag in de halve finale tegen FC Utrecht (2-0) was Daley Blind tevreden met et positiespel van zijn ploeg in de eerste helft. ,,Zeker met het spel voor rust kunnen we vooruit. Maar met passen alleen scoor je niet.’’