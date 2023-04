Pelova met gehavend Arsenal nog in balans met Oranje-getint Wolfsburg, complimenten van Ian Wright

De vrouwenteams van VfL Wolfsburg en Arsenal zijn nog in balans na hun eerste halve finale in de UEFA Women's Champions League. De heenwedstrijd in Duitsland eindigde in 2-2.

Wolfsburg stond na 24 minuten al op 2-0 door doelpunten van Ewa Pajor en Sveindis Jonsdottir, de tweede treffer na een grote fout in de opbouw bij Arsenal. De club uit Londen knokte zich daarna knap terug in de halve finale. Kort voor rust kopte de Braziliaanse verdedigster Rafaelle Souza de 2-1 binnen. De Zweede spits Stina Blackstenius maakte in de 69ste minuut de 2-2 na een goede loopactie en lage voorzet van Pelova.

Op maandag 1 mei (18.45 uur) volgt de return in een uitverkocht Emirates Stadium in Londen. Arsenal zag afgelopen week de Engelse captain Leah Williamson wegvallen met een kruisbandblessure. Eind vorig jaar liepen de aanvalsters Beth Mead en Vivianne Miedema die zware blessure ook al op. Arsenal moet het momenteel ook doen zonder Kim Little, de ervaren Schotse aanvoerder van de Arsenal-vrouwen.

Bij VfL Wolfsburg deden de drie Oranje-internationals (Jill Roord, Lynn Wilms en Dominique Janssen) de hele wedstrijd mee. Bij Arsenal werd Victoria Pelova na 88 minuten vervangen. Ze kreeg op social media veel complimenten na opnieuw een goede wedstrijd, onder andere van Arsenal-icoon Ian Wright die het vrouwenvoetbal al jaren op de voet volgt.

Zaterdagmiddag won de Spaanse topfavoriet FC Barcelona de eerste halve finale al. De Noorse aanvalster Graham Hansen maakte al na drie minuten de winnende 0-1 in de heenwedstrijd tegen Chelsea op Stamford Bridge, volgende week volgt nog de return in een volgepakt Camp Nou. Op zaterdag 3 juni wordt de finale van de Women's Champions League gespeeld in een uitverkocht Philips Stadion in Eindhoven.

Volledig scherm Lena Oberdorf in duel met Frida Maanum. © AP