Pellegrino tekent voor een seizoen bij Leganés

Pellegrini werd in maart van dit jaar ontslagen bij de Engelse club Southampton. Hij wist de club uit de Premier League niet te inspireren; de 'Saints' wonnen slechts vijf van de dertig wedstrijden onder zijn leiding. De Argentijn, die als voetballer speelde voor onder meer FC Barcelona, Valencia en Liverpool, was in Spanje al eens trainer van Alavés en Valencia.