Pellegrino blij met terugkeer Van Dijk: 'Alles is nu weer normaal'

Na een roerige zomer vol transferperikelen bleef Virgil van Dijk uiteindelijk toch bij Southampton. Deze week trainde hij weer mee met de spelersgroep. ,,Alles is nu weer normaal," zegt de Argentijnse trainer Mauricio Pellegrino, die blij is om zijn verdediger terug te hebben.

Dinsdag trainde Van Dijk voor het eerst weer mee met de selectie van Southampton, dat het zaterdag in eigen stadion opneemt tegen Watford. Pellegrino werd op zijn persconferentie gevraagd naar de situatie van Van Dijk. ,,Hij traint nu weer met het team. Hoe lang het gaat duren voor hij weer wedstrijden kan spelen? Dat hangt van de speler zelf af. Alles is nu weer normaal," zei Pellegrino. ,,Virgil heeft lang niet gespeeld, dus hij zal op de trainingen weer in zijn ritme moeten komen. Maar het is mooi dat hij er weer bij is."

Pellegrino reageerde ook nog op het nieuws dat de transfermarkt vanaf volgend jaar kort voor de competitiestart al zal sluiten in de Premier League. ,,Volgens mij is dat voor iedereen heel goed nieuws. Praten over spelers die mogelijk nog vertrekken of komen maakt iedereen ongerust. Dat is een slechte zaak als de competitie al bezig is."

Volledig scherm Mauricio Pellegrino. © Getty Images Virgil van Dijk speelde zijn laatste wedstrijd op 22 januari van dit jaar, toen hij thuis tegen Leicester City (3-0 winst) kort na rust uitviel met een zware enkelblessure. Daarna werkt Van Dijk voorzichtig aan zijn herstel, maar de 26-jarige verdediger uit Breda mikte vervolgens al snel op een vertrek naar een topclub in de Premier League.

Excuses van Liverpool

Liverpool bleek de meeste interesse in Van Dijk te hebben. Nadat die club in het geheim contact zocht met de verdediger, dwong Southampton The Reds om publiekelijk excuses aan te bieden. Dat deed Liverpool, waarna het ook aangaf geen interesse meer te hebben in Van Dijk.

Van Dijk weigerde daarna mee te gaan op het trainingskamp met Southampton en werkte aan zijn herstel bij de beloften. Hij diende nog een officieel transferverzoek in, maar zijn club hield de 26-jarige international aan zijn contract, dat nog loopt tot medio 2022.

Door de transferperikelen miste Van Dijk ook de interlands met Frankrijk en Bulgarije.