Pellegrino beslist vrijdag over Van Dijk

Ta­fel­ten­nis­sters naar laatste acht op EK

19:11 De Nederlandse tafeltennissters hebben bij het Europees kampioenschap voor landenteams de kwartfinales bereikt. Het team van bondscoach Li Jiao rekende in de derde en laatste groepswedstrijd in Luxemburg af met Tsjechië (3-0), en eindigde achter Roemenië als tweede. De eerste twee in de poule gaan door voor de strijd om de medailles in de hoogste divisie (Championship).