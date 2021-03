Pellè bij rentree in Serie A met Parma onderuit tegen koploper Inter

Op voorhand waren de verstandhoudingen duidelijk: Inter is de trotse koploper in de Serie A en Parma wacht al sinds 30 november 2020 op een overwinning. Wat dat betreft duurde het lang tot Inter op voorsprong kwam. Pas in de 56ste minuut maakte Alexis Sanchez op aangeven van Romelu Lukaku de bevrijdende 0-1. Amper twee minuten later kreeg Ivan Perisic een grote kans op de 0-2, maar schoot hij ver over het doel van doelman Luigi Sepe.



Vijf minuten na de openingstreffer vonden de twee aanvallers elkaar opnieuw. Lukaku versnelde vanaf het middenveld en zag in zijn linkerooghoek Sanchez vrijstaan, die opnieuw geen moeite had om het net te vinden. Hernani deed twintig minuten voor tijd nog iets terug, maar ondanks een invalbeurt van Pellè vijf minuten voor tijd slaagde Parma er niet meer in om te scoren. Inter-verdediger Stefan de Vrij hield zijn oud-ploeggenoot van Feyenoord prima onder bedwang. Pellè speelde de laatste vijf seizoenen in China, waar hij 18 miljoen euro per jaar verdiende.