Pella stunt tegen oud-finalist Anderson

Voor Anderson is Wimbledon pas het vierde toernooi van het seizoen. De 33-jarige Zuid-Afrikaan sloeg het hele gravelseizoen over wegens een elleboogblessure. De op Wimbledon als vierde geplaatste Anderson begon nog goed en kreeg in de eerste game twee breakkansen. Hij liet het na om de game te winnen en zag de 29-jarige Pella daar dankbaar gebruik van maken. De overtuigend spelende Argentijn wist de vierde ronde in drie sets te bereiken.



Een andere oud-finalist, Milos Raonic, redde het wel in de derde ronde. De Canadees, die in 2016 de eindstrijd haalde, won in drie sets van de Amerikaan Reilly Opelka (7-6 (1) 6-2.