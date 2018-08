Pedro langer bij Chelsea, Spurs staat open voor vertrek van trio

TransfertalkGaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog een paar weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Lionel neemt honneurs waar bij Argentinië

Lionel Scaloni is de komende twee oefenwedstrijden bondscoach van de Argentijnse voetballers. De trainer van Argentinië onder 17 is op interim-basis aangesteld na het vertrek van Jorge Sampaoli.



De 58-jarige Sampaoli stapte op nadat Argentinië in de achtste finales van het wereldkampioenschap in Rusland met 4-3 verloor van Frankrijk. De groepsfase waren de Zuid-Amerikanen moeizaam doorgekomen.



De Argentijnse voetbalbond geeft in een verklaring aan de tijd te willen nemen bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Scaloni wordt in de oefenduels met Guatemala (7 september) en Colombia (11 september) geassisteerd door Pablo Aimar en Martin Tocalli.

Pedro tekent bij in Londen

Pedro blijft voorlopig bij Chelsea voetballen. De 31-jarige Spaanse aanvaller verlengde vrijdag zijn contract bij de Londenaren met een jaar, tot de zomer van 2020.



Pedro begint aan zijn vierde seizoen bij Chelsea. Tot dusverre speelde hij 131 wedstrijden en maakte 28 doelpunten. Pedro kwam eerder jarenlang uit voor FC Barcelona. Met de Spaanse nationale ploeg won hij in 2010 de wereldtitel en in 2012 de Europese titel.

Musa naar Al-Nassr

Achmed Musa zet zijn loopbaan voort bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië. De 25-jarige oud-aanvaller van VVV, namens Nigeria een van de smaakmakers op het afgelopen WK, komt over van Leicester City. De Engelse club ontvangt zo'n 16 miljoen euro.



Bij Al-Nassr komt Musa enkele bekende eredivisiegezichten tegen. Recentelijk vertrokken ook Feyenoord-keeper Brad Jones en Nordin Amrabat, eveneens oud-VVV'er, naar de club in Saoedi-Arabië.

Tottenham staat open voor vertrek van trio

Tottenham is bereid te luisteren naar elk bod dat er komt voor de spelers Toby Alderweireld, Danny Rose (28) en Mousa Dembele, meldt Sky Sports. De contracten van Alderweireld en Dembele lopen over een jaar af. De toekomst van Rose is onzeker bij Spurs aangezien hij recentelijk kritiek heeft geuit op het beleid.



Dembele speelt sinds 2012 in Londen, Alderweireld sinds 2015 en Rose sinds 2007. Zijn contract loopt tot 2021.

Napoli vindt spits in Turijn

Napoli is hard op zoek naar een nieuwe spits, en heeft die gevonden in Andrea Belotti, weet SportItalia. De aanvoerder van Torino heeft in zijn contract een ontsnappingsclausule van 100 miljoen euro. Deze clausule is alleen te lichten door buitenlandse clubs, maar vanwege het mindere jaar dat Italiaans international Belotti achter de rug heeft, zou hier wel een mouw aan te passen zijn.



De 24-jarige Belotti speelt sinds 2015 voor Torino. Zijn huidige verbintenis loopt tot 2021.