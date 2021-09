Pechvogel Elliott neemt Struijk niets kwalijk na ‘freak incident’: ‘Geen rood’

Elliott nam Struijk niets kwalijk. ,,Het was absoluut niet zijn schuld”, schreef Elliott over Struijk. ,,Het was ook geen rode kaart; gewoon een freak accident. Deze dingen gebeuren in het voetbal. Ik zal honderd procent zeker sterker terugkomen. Ik focus me nu volledig op mijn herstel en ga alles geven om zo snel mogelijk terug te komen”, aldus de tiener. ,,Ik weet dat ik een ongelooflijk netwerk van steun achter me heb bij Liverpool, samen gaan we hier doorheen komen.”