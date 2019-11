Pechstein (47) voegt 38ste Duitse titel toe erelijst

,,Ik ben blij met de tijd, want ik was nog iets sneller dan bij de eerste wedstrijd dit seizoen", zei Pechstein, die nog drie keer in actie komt tijdens de Duitse kampioenschappen. ,,De 38e titel maakt me gewoon trots."

Pechstein had eerder deze week excuses geëist van bondscoach Erik Bouwman van de Duitse schaatsbond. De schaatsster mag van de Nederlandse bondscoach van de Duitsers niet meer meetrainen. Bouwman liet weten geen excuses te willen maken.



De kampioenschapswedstrijden in Inzell zijn internationaal. Ook de Belgische schaatsers en de Oostenrijkse Vanessa Herzog gingen van start in de Max Aicher Arena.