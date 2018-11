Pechstein (46) overtreft Niemann met 35ste titel

Pechstein, vijfvoudig olympisch kampioene, had de voorbije weken last van haar rug en sloeg daarom vrijdag de 1500 meter over. ,,Kort voor de start moest ik behandeld worden, vandaar.'' Een dag later domineerde ze de 3000 meter. De schaatsveterane zegevierde in 4.08,70. ,,Het is altijd bijzonder om geschiedenis te schrijven, zeker op mijn leeftijd. Dit record zal wel een tijdje blijven staan. Ik zie niet zo snel wie dit gaat overtreffen.‘’