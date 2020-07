Pech voor Van Aanholt: verdediger wacht operatie en ligt er lang uit

Serena Williams hervat tennissei­zoen in Kentucky

7:47 Serena Williams hervat het seizoen in Kentucky, op het Top Seed Open. Het hardcourttoernooi, nieuw op de WTA Tour, begint op 10 augustus. Ook haar landgenote Sloane Stephens, in 2017 winnares van de US Open, doet mee. Een week eerder wordt het tennisseizoen na een onderbreking van bijna vijf maanden weer opgestart in Palermo.