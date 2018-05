PEC-voorzitter wil 'serieuze analyse' technische staf na dramatische seizoenshelft

PEC Zwolle verspeelde door de nederlaag een plaats in de play-offs voor Europees voetbal. Visser was zo teleurgesteld dat hij meteen een boodschap op Twitter zette. ,,Pffff....wat een ongelooflijk dieptepunt die 6-0 als slot van een bedroevende tweede seizoenshelft! Hoe zijn we in vredesnaam zo ver kunnen wegzakken? Ondanks de vooraf gehoopte plek 9, vraagt dit wel om een serieuze analyse van onze ervaren technische staf!"

Trainer John van 't Schip wilde niet meteen op zijn emotionele voorzitter reageren. ,,Dat lijkt me niet verstandig", zei hij voor de camera van FOX Sports. ,,Hij heeft vragen en daar gaan we ongetwijfeld over praten. Ik ben ook teleurgesteld over deze nederlaag. Ik ben ook teleurgesteld over de hele tweede helft van het seizoen."