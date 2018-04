'PDC zal zich beraden op tweede Premier League-avond'

Ex-Feyenoor­der Henk Schouten (86) overleden

7:41 Henk Schouten, de man die voor Feyenoord liefst negen keer in één wedstrijd scoorde, is woensdag op 86-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Dat meldt Sportclub Feyenoord.