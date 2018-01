Pavic pakt ook titel in gemengd dubbel

'Missen killersinstinct en het ontbreekt ons aan stukje creativiteit in de zestien'

12:08 ,,We spelen degradatievoetbal, dat is de realiteit”, zei Rob Penders na de vervelende 0-1-nederlaag tegen het uitgekookte VVV voor de camera’s van eerst NOS en later FOX. ,,Het gaat niet meer om goed voetbal, het gaat om de punten. De situatie wordt steeds nijpender.”