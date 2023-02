Paul Pogba terug in selectie, maar troetelkind blijft blok aan het been Juventus

Met video Mario Balotelli heeft het verbruid in Zwitser­land: fans FC Sion steken zijn shirt in de fik

Mario Balotelli maakte afgelopen zomer voor iets meer dan 2,5 miljoen euro de overstap van Adana Demirspor naar FC Sion. Hoewel de voormalige topspits in twaalf wedstrijden vijf keer trefzeker was, zijn de fans van de Zwitserse club behoorlijk ontevreden over de 32-jarige Italiaan. Dit weekend staken fans een shirt van Balotelli in de fik.