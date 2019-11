Paul Haarhuis: In twee jaar heb ik geen kritiek gehad

Door Rik Spekenbrink



Aan de resultaten kan het niet liggen. Als captain van de Fed Cup-ploeg heeft Paul Haarhuis (53) sinds zijn aantreden in 2014 een winst-verliesbalans van 9-6. Zijn tennisteam won acht ontmoetingen op een rij en haalde in 2016 de halve finale van het landentoernooi voor vrouwen.



Het was de tijd dat Kiki Bertens nog geen wereldtopper was. In de Davis Cup, waar Haarhuis in 2017 het stokje overnam van Jan Siemerink, is zijn saldo ook positief: 3-2. Volgende week speelt de ploeg in Madrid de eerste finaleweek van het aloude evenement. In beide toernooien waren de tegenstanders de afgelopen jaren doorgaans hoger geklasseerd dan Nederland.



Toch groeide de onvrede onder zijn spelers, stelde NRC Handelsblad zaterdag. Uit gesprekken met acht tennissers (m/v) uit de teams blijkt volgens de krant dat Haarhuis niet goed communiceert, te weinig op de hoogte is van de ranking en agenda van de spelers en onvoldoende aanwezig is bij toernooien.