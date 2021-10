Pattinama-Kerkhove loopt hoofdtoernooi Indian Wells mis

Video Xander Bogaerts slaat Boston Red Sox naar play-offs: ‘Het was alles of niets’

8:05 Honkballer Xander Bogaerts heeft Boston Red Sox aan een plek in de play-offs van de Major League Baseball (MLB) geholpen. De 29-jarige Arubaan, international van het Nederlandse koninkrijksteam, opende in de zogeheten wildcardgame tegen New York Yankees de score met een homerun in de eerste inning. De Red Sox liepen daarna uit naar een overwinning van 6-2 op hun grote rivaal uit New York.