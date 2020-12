Patrick Vieira ontslagen bij Nice

In de Franse competitie presteert Nice dit seizoen ook matig. De club van de Deense spits Kasper Dolberg staat elfde en heeft slechts vijf van de elf gespeelde duels gewonnen.



Vieira was sinds de zomer van 2018 in dienst aan de Franse Rivièra. Zijn taken worden nu overgenomen door de Roemeen Adrian Ursea. Nice speelt zondag uit tegen Reims.