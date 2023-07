Patrick van Leeuwen maakt stap binnen Oekraïne en wordt trainer van kampioen Sjachtar Donetsk

Sjachtar Donetsk is geen onbekende club voor Van Leeuwen. Hij was er van 2006 tot 2013 al hoofd jeugdopleiding. Ondanks de oorlog met Rusland ging de competitie afgelopen seizoen gewoon door in Oekraïne, waarbij de wedstrijden vooral in het westen van het land werden gespeeld nadat de club daarvoor enige tijd onderdak vonden in buurland Polen. Sjachtar Donetsk werd kampioen met 72 punten na dertig duels, vijf meer dan achtervolger Dnipro-1. Sjachtar plaatste zich daarmee voor de poulefase van de Champions League, waarin Feyenoord dus een mogelijke tegenstander is voor Van Leeuwen en zijn club.



Van Leeuwen komt over van het eveneens Oekraïense Zorya Loehansk, waar hij sinds vorig jaar werkzaam was. Met die club werd hij derde en plaatste hij zich voor de voorronde van de Europa League.

Sjachtar Donetsk staat nu op veertien landstitels, twee minder dan recordkampioen Dinamo Kiev, dat afgelopen seizoen vierde werd. Verder werd alleen Tavriya Simferopol kampioen in de Oekraïense Premier League, in het eerste seizoen in 1992. Door de oorlog vertrokken veel topspelers uit het buitenland, vooral Brazilianen, bij Sjachtar en de andere clubs uit Oekraïene. Dat zorgde er mede voor dat Sjachtar afgelopen seizoen kansloos was tegen Feyenoord in de achtste finales van de Europa League. Na de 1-1 bij het heenduel in Polen was Feyenoord in de return in de Kuip met 7-1 te sterk.

Eerder was Van Leeuwen succesvol als trainer van Maccabi Tel Aviv, waarmee hij de Israëlische beker en supercup veroverde. In Nederland was hij tussen 1996 en 2006 actief als jeugdtrainer bij Feyenoord.

