Patrick Roest: Ik was deze keer écht de beste

Roest kreeg vorig jaar in Amsterdam zijn eerste wereldtitel min of meer cadeau van de Noor Sverre Lunde Pedersen, die in het Olympisch Stadion volkomen onverwacht op de 10.000 meter onderuitging. ,,Deze wereldtitel geeft me daarom veel meer voldoening'', gaf hij toe bij de NOS. ,,Het was mooi om vorig jaar voor eigen publiek in Nederland wereldkampioen te worden, maar de manier waarop ik hier de wereldtitel heb veroverd, is toch wel een stuk mooier.''