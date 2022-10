Patrick Roest en Jorrit Bergsma op jacht naar nieuwe prikkels: ‘Het is een heel andere wereld dan we gewend waren’

Voormalig NAC-verdediger Pablo Marí wacht operatie na steekpar­tij in Italiaanse supermarkt

MILAAN (ANP) - Voetballer Pablo Marí moet vrijdag een operatie ondergaan. De voormalige verdediger van NAC Breda, die momenteel op huurbasis speelt voor het Italiaanse AC Monza, raakte donderdag gewond bij een grote steekpartij bij een supermarkt in de buurt van Milaan. Hij werd in zijn rug gestoken, maar is buiten levensgevaar.

10:37