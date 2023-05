Pascal Struijk en Crysensio Summerville krijgen wéér nieuwe trainer: Sam Allardyce moet degradatie met Leeds voorkomen

Vertrek bij Feyenoord doet Crysencio Summervil­le soms nog pijn: ‘Als het kan, sta ik ook op de Coolsingel’

Voor Crysencio Summerville (21) gloort komende zomer het EK met Jong Oranje in Georgië en Roemenië. Al lijkt de kans dat de aanvaller van Leeds United dan al in beeld is bij het echte Oranje steeds groter.