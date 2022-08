Partij Botic van de Zandschulp gestaakt vanwege onweer in Washington

Van de Zandschulp en Tiafoe waren net aan de derde set begonnen of de umpire besloot de wedstrijd te staken. Het begon te onweren in Washington waardoor de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd kon worden. De organisatie van het ATP-toernooi meldde dat er voor 22.00 uur lokale tijd niet meer getennist zou worden. Uiteindelijk is de partij tussen de Nederlander en Amerikaan verplaatst naar vandaag.



Van de Zandschulp won de eerste set met 6-4 ondanks de twee dubbele fouten die hij sloeg. Frances sleepte er een beslissende derde set uit: 2-6. Van de Zandschulp had net het eerste punt van de derde set gewonnen, toen de partij werd stilgelegd. Bij winst speelt hij tegen de winnaar van het duel tussen Reilly Opelka en Nick Kyrgios, dat ook is gestaakt. Kyrgios staat 0-1 voor in sets.