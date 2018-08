Parma begint seizoen gewoon op nul punten

Parma promoveerde van de Serie B naar de Serie A, maar er kwamen vragen opzetten of dat wel helemaal volgens de regels was gegaan. Aanvaller Emanuele Calaiò zou voorafgaand aan het laatste duel van het seizoen tegen Spezia een speler van de tegenstander hebben geschreven zich in te houden tegen Parma. Calaiò kreeg twee jaar schorsing opgelegd. Die straf is nu ingekort tot eind 2018 en een boete van 30.000 euro.

De afgelopen jaren waren voor Parma op zijn zachtst gezegd turbulent. De club ging in de zomer van 2015 failliet. De drievoudig winnaar van de Italiaanse beker zat diep in de schulden en dat leidde tot puntenaftrek en degradatie uit de Serie A. De club maakte onder een nieuwe naam, Parma Calcio 1913, een doorstart in de Serie D. Een ongekende opmars volgde. Na drie promoties op rij is Parma terug in de Serie A.