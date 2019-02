Paris Saint-Germain ook zonder sterspelers eenvoudig naar halve finale beker

Ajax winkelt opnieuw in de opleiding van NAC en scout 11-jarige verdediger

15:36 In navolging van de 13-jarige Qualid Agougil (NAC onder 14) is ook de 11-jarige Daan van Reeuwijk (NAC onder 12) gescout door Ajax. De verdediger uit Alblasserdam is pas bezig aan zijn tweede seizoen in Breda en maakt komende zomer de overstap naar Amsterdam.