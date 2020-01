Paris Saint-Germain nu wel langs Monaco

PSV en FC Cincinnati bereiken akkoord over Pereiro

23:50 PSV en FC Cincinnati hebben een akkoord over de verkoop van Gastón Pereiro. De Uruguayaan trainde vandaag nog mee in Eindhoven en mogelijk is het voor hem de laatste sessie op De Herdgang geweest. Mogelijk, omdat er nog geen volledig persoonlijk akkoord is tussen Pereiro en Cincinnati. Daarover vindt deze week nog overleg plaats in Eindhoven.