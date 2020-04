Paris Saint-Germain hengelt naar André Onana

Zilveren Schoen gaat aan neus Loek Schalk voorbij: ‘Maar als spits verleer je het scoren nooit’

12 april Geen kampioenen, geen promovendi en geen degradanten. Voor de amateurclubs was het een waardeloos seizoen. Wat rest zijn de herinneringen. Loek Schalk (26) zat vol in de strijd om de Zilveren Schoen, met Fouad Idabdelhay (Halsteren) als belangrijkste concurrent. De spits was de voornaamste gegadigde om er met de topscorerstitel vandoor te gaan namens Beek Vooruit.