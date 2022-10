Paris Saint-Germain en Benfica na zeldzame doelpuntenfestijnen door in Champions League

Alle uitslagenParis Saint-Germain en Benfica hebben zich geplaatst voor de knock-out-fase van de Champions League. De steenrijke Franse ploeg was in eigen huis met 7-2 te sterk voor Maccabi Haifa, terwijl Benfica veel te sterk was voor Juventus en uiteindelijk maar met 4-3 won.

Bij Paris Saint-Germain maakten de sterspelers het verschil tegen Maccabi Haifa. Halverwege was het al 4-1. Lionel Messi scoorde twee keer, Kylian Mbappé en Neymar ieder één keer. Messi maakte het eerste doelpunt met de buitenkant van zijn linkervoet. Bij zijn tweede treffer plaatste hij de bal van net buiten het strafschopgebied laag in de hoek. Mbappé scoorde na rust nog eens.

De Senegalees Abdoulaye Seck nam beide doelpunten van Haifa voor zijn rekening.

Bekijk hier de heerlijke 4-1 van Lionel Messi:

Benfica - Juventus

Juventus moest winnen van Benfica, maar de Portugese koploper trok de goede lijn van de laatste weken door. Het elftal van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt is dit seizoen nog ongeslagen en opende ook tegen Juventus al snel de score. António Silva kopte in de zeventiende minuut raak na een indraaiende voorzet van Enzo Fernández (1-0).

Het antwoord van de Italianen liet niet lang op zich wachten. Halverwege de eerste helft zorgde Dusan Vlahovic van dichtbij voor de 1-1. De treffer werd eerst afgekeurd wegens buitenspel, maar daar bleek geen sprake van.

Volledig scherm Benfica-coach Roger Schmidt. © AP

Benfica was niet van slag door de gelijkmaker en trok de wedstrijd overtuigend naar zich toe, met voor rust nog twee treffers. Na hands van de Colombiaan Juan Cuadrado benutte João Mário in de 28e minuut een strafschop, kort daarop gevolgd door een fraai doelpunt (hakje achter het standbeen) van Rafa Silva.

In de beginfase van de tweede helft scoorde Rafa Silva weer, met een stiftje dit keer. Juventus kwam in het laatste kwartier via Arkadiusz Milik (4-2) en Weston McKennie (4-3) dichterbij, maar Benfica gaf de zege niet meer weg.

Bekijk hieronder de weergaloze 3-1 van Rafa Silva:

Paris Saint-Germain en Benfica hebben na vijf wedstrijden allebei 11 punten en bepalen tijdens de laatste speelronde wie als eerste eindigt. PSG gaat op bezoek bij Juventus en Benfica speelt een uitwedstrijd tegen Maccabi Haifa, dat net als Juventus op 3 punten staat.

Borussia Dortmund - Manchester City

Ook Borussia Dortmund heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. De Duitsers speelden op eigen veld gelijk tegen Manchester City, dat al zeker was van kwalificatie. In Dortmund eindigde het duel in 0-0. Erling Haaland werd al in de rust gewisseld door City-trainer Pep Guardiola.

In deze groep won Sevilla eerder van FC Kopenhagen met 3-0. De Spanjaarden hadden alleen nog kans gehad op de volgende ronde bij een nederlaag van Dortmund. City is zeker van de groepswinst.

De beste kans voor rust was voor Dortmund. Youssoufa Moukoko schoof de bal na ruim een half uur echter naast het doel van Stefan Ortega, na een voorzet van Karim Adeyemi. Even later schoot Moukoko opnieuw gevaarlijk in, nu redde de Duitse keeper in Engelse dienst.

Vlak voor rust kopte Nathan Aké aan de andere kant na een hoekschop over, het was het meest dreigende moment van City tot dan.

Na de hervatting kreeg Riyad Mahrez een riante mogelijkheid van 11 meter om de Engelse kampioen op voorsprong te zetten. De strafschop van de Algerijn werd echter knap gestopt door doelman Gregor Kobel.

Bekijk hieronder de gemiste strafschop van Riyad Mahrez:

Als gebruikelijk was Aké basisspeler bij de Engelsen. De Noorse spits Erling Haaland speelde alleen in de eerste helft en kreeg daarna rust. Hij kwam tegen zijn oude club nauwelijks in een kansrijke positie.

Bij Dortmund viel Donyell Malen in de 73e minuut in.

Bekijk hieronder alle uitslagen en statistieken in de Champions League:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.