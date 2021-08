Paris Saint-Germain betaalt Lionel Messi deels met eigen cryptomunten

Lionel Messi is door zijn nieuwe club Paris Saint-Germain voor een deel betaald met zogeheten ‘fan tokens’. Dat zijn virtuele munten die online kunnen worden verhandeld. Ze zijn eigenlijk bedoeld voor supporters. Met de tokens mogen ze meestemmen over kleine beslissingen die binnen de club worden genomen.

De betaling met tokens maakt deel uit van het ‘welkomstpakket’ voor Messi, laat PSG weten. Hoeveel de speler krijgt, is niet bekend gemaakt. Op virtuele handelssites schommelt de waarde van één PSG fan token nu rond de 35 euro, maar de fluctuaties zijn groot.

Tot op heden heeft de voetbalclub nog steeds niets bekendgemaakt over de bedragen die zijn betaald om Messi over te nemen, na zijn vertrek bij Barcelona. In de Franse pers wordt gesproken over een netto jaarsalaris van 40 of 41 miljoen euro. Daarnaast zou hij een startpremie van 40 miljoen hebben gekregen.

Quote Op die manier kunnen we een relatie opbouwen met fans in heel de wereld én nieuwe inkomsten genereren Paris Saint-Germain

Nadat de eerste geruchten verschenen over de komst van Messi bij de Parijse club, stegen de PSG fan tokens enorm in waarde. Er was wereldwijd grote vraag naar bij supporters, waardoor de prijs explodeerde. Vorige week woensdag werd zo’n token op online beurzen verhandeld voor ongeveer 18 euro. Afgelopen maandag was de prijs 42 euro. ,,In de dagen voor de aankomst van Messi werd in totaal voor 1,2 miljard dollar aan fan tokens verhandeld’’, aldus PSG.

De eigenaren van de virtuele PSG-munten hebben bepaalde rechten. Ze mogen meestemmen over de goal van het jaar en krijgen ‘exclusieve’ video’s van de spelers van het elftal. Ook besluiten ze samen over officiële clubleuzen om spelers aan te moedigen. ,,Op die manier kunnen we een relatie opbouwen met fans in heel de wereld én nieuwe inkomsten genereren’’, aldus de club. Het is namelijk PSG die de virtuele munten, via een gespecialiseerde website, uitgeeft en er geld voor krijgt.

Ook Manchester City en AC Milan geven al tokens uit voor hun fans, net als het Formule 1 Team van Aston Martin en het Amerikaanse basketbalteam Boston Celtics. Toch is er ook kritiek. Sommige supporters hebben het gevoel als melkkoe te dienen, nu hun clubs door corona flink wat inkomsten zijn misgelopen.