Paraguay stelt herstart competitie uit na besmettingen

PSG scoort in 120 minuten zeven keer tegen Waas­land-Beveren, weer uur speeltijd voor Bakker

21:50 Paris Saint-Germain speelde vanavond het twee oefenduel in aanloop naar de twee Franse bekerfinales en de Champions League-confrontatie met Atalanta op woensdag 12 augustus. In het Parc des Princes werd Waasland-Beveren met 7-0 verslagen. De oefenwedstrijd was opgedeeld in vier blokken van dertig minuten.