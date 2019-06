Paraguay naar kwartfinale na gelijkspel Ecuador en Japan

Een overwinning voor ofwel Japan of Ecuador zou hen zeker een plaats hebben opgeleverd bij de laatste acht. Japan nam na 15 minuten de leiding toen Shoya Nakajima vanaf 25 meter raak schoot. Ecuador trok de stand 20 minuten later echter weer gelijk toen Angel Mena van dichtbij het doel trof.

Ecuador was de betere ploeg in de levendige tweede helft, maar wist dat niet in doelpunten uit te drukken. Japan leek vlak voor het einde toch nog bijna de winst te grijpen, maar de slechts 9.729 toeschouwers in het Mineirao stadion in Belo Horizonte zagen dat het doelpunt terecht werd afgekeurd wegens buitenspel.