Paparazzi richten telelenzen op ‘lockdownclown’ Kyle Walker van Manchester City

Door Geert Langendorff



Alsof Kyle Walker met een slok op achter het stuur kroop, een omaatje op een zebrapad aanreed en een puppy een schop gaf. Zo hard opende The Sun vanochtend het vuur op de Engels international in een verhaal over twee pagina’s. De ‘idioot’ en ‘domoor’ waagde het om binnen 24 uur drie keer de lockdownregels te overtreden. Een paparazzo legde het schandaal haarscherp met een telelens vast.

Wat had Walker voor vreselijks gedaan? Hij had het gewaagd om de verjaardag van zus Laura te bezoeken, haar te omhelzen bij het afscheid, langs te wippen bij zijn ouders om poolshoogte te nemen en met een vriend een stukje te gaan fietsen. Het kwam hem op de weinig eervolle titel ‘lockdownclown’ te staan. ,,Ik hoop dat de politie hem aanpakt”, sprak een anonieme bron.

Quote Ik ben een mens die net als iedereen pijn voelt en overstuur raakt. Kyle Walker

Walker heeft de klopjacht voor een groot deel aan zichzelf te danken. Vorige maand vond hij zichzelf terug in het oog van een storm. Met een kameraad had hij twee escorts naar zijn huis laten komen voor een beetje vertier in het donker. De dames van plezier verkochten de primeur vervolgens aan de hoogste bieder. Walker ging diep door het stof en beloofde beterschap. Manchester City strafte hem intern.

Ditmaal besloot de club de geplaagde verdediger met rust te laten. Er waren verzachtende omstandigheden. Walker kampt sinds het vorige incident met mentale problemen. Steun van naasten sleept hem erdoorheen. ,,Wanneer wordt er rekening gehouden met de geestelijke gezondheid van het slachtoffer?”, schreef Walker in een statement op Twitter. ,,Ik ben een mens die net als iedereen pijn voelt en overstuur raakt.”

Zelfs de grootste hater van Walker moest bij één zinnetje vast even slikken. ,,Ik reed naar Sheffield om mijn zus een verjaardagskaart en een cadeautje te geven, maar ook om te praten met één van de weinige mensen die ik kan vertrouwen. Ze gaf me een knuffel om me eraan te herinneren dat ze meeleeft en dat ze van me houdt. Wat moest ik dan doen? Haar van me wegduwen?”

Volledig scherm Sergio Aguero heeft grote twijfels bij de herstart van de Premier League. © BSR Agency

De aanval op Walker staat niet op zichzelf. De tabloids kunnen inmiddels twee volwaardige teams samenstellen van ‘Covididiots’ die ‘hun middelvinger opsteken’ naar het publiek door te joggen in het park of een balletje te trappen. De Premier League kan de negatieve publiciteit slecht gebruiken. Maandag wordt met de twintig clubs vergaderd over ‘Project Restart’, het plan om de competitie in juni te hervatten.

De uitkomst van de stemming gaat erom spannen. De weerstand tegen de noodzaak om te spelen op neutraal terrein is groot bij de onderste zes clubs op de ranglijst. Een behoorlijk aantal voetballers en trainers moet zich nog laten overtuigen door een team van artsen. Sterren als Sergio Agüero zijn bang om het coronavirus op te lopen. En, nog veel belangrijker, de regering van Boris Johnson moet nog toestemming verlenen.