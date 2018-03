Papadopoulos maakt zich onmogelijk bij dolend HSV

Mike Kras voelt zich door kluit belazerd: 'Ik verloor even de concentratie'

13:38 Een bevroren zandklomp speelde Mike Kras zondag parten in Valkenswaard. De motorcrosser uit Putte lag nog volop in gevecht met Greg Smets om de winst in het Europees kampioenschap 300cc, toen hij een harde klap op zijn buik voelde.