‘Papa prik’ Michael van Gerwen negen dagen na operatie in Ziggo Dome: ‘Eerste pijlen waren spannend’

Negen dagen geleden, luttele uren nadat hij in Berlijn de Premier League had gewonnen, ging Michael van Gerwen (33) onder het mes. Vanavond doet hij al mee aan de Dutch Darts Masters in de Ziggo Dome. ,,Het herstel is sneller gegaan dan iedereen had verwacht.’’

Vooraf sprak Michael van Gerwen luchtig over de ingreep vanwege het carpaletunnelsyndroom waar hij al bijna anderhalf jaar last van had. ,,Tintelingen, een doof gevoel. Darten ging nog wel, maar ik werd er een beetje gek van. Al was ik dat natuurlijk al wel hè, haha. Maar ik had al twee keer een spuit erin gehad en het kwam steeds terug. Daarom was dit nodig.’’

Tijdens de presentatie van het door Chris Woerts opgerichte team van de Toto Dart Kings in Rijswijk gistermiddag, gaf Mighty Mike toe wel een paar slapeloze nachten te hebben gehad voorafgaand aan de ingreep. ,,Er was toch twee procent kans dat het fout zou gaan en dan was het einde carrière geweest.’’ Op de vraag of hij daarvoor verzekerd is, antwoordde ‘MVG’ met een grijns. ,,Ja, maar niet voor zulke bedragen’’, zo doelde hij op de meer dan goedgevulde bankrekening die hij de afgelopen jaren bij elkaar heeft gegooid.

Volledig scherm De Toto Dart Kings: Vincent van der Voort , Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert tijdens de teampresentatie. Raymond van Barneveld ontbrak; hij was in het buitenland. © ANP

De ingreep aan zijn pols/hand (het litteken van zo'n tien centimeter staat op de palm van zijn hand) duurde 20 minuten en werd onder plaatselijke verdoving verricht. ,,Ik heb weinig wondpijn gehad, maar heb wel twee dagen pijnstillers geslikt.’’

De hechtingen gingen er pas gistermiddag om 13.05 uur uit. ,,Mijn kinderen noemden me ‘papa prik’, want die uitstekende draadjes deden pijn als ze eraan voelden, haha.’’ De afgelopen dagen probeerde Van Gerwen al voorzichtig wat pijlen te gooien. ,,Bij het openmaken van een deur of als ik zou willen stofzuigen, dan doet het nog wel wat pijn, maar het darten ging behoorlijk goed. Het herstel is sneller gegaan dan iedereen had verwacht. Er staat normaal zes tot acht weken voor.

,,Natuurlijk was het even spannend toen ik de eerste pijlen gooide. Je bent dan toch bang dat het opeens heel anders voelt allemaal. Maar toen ik merkte dat dat niet zo was en ik geen pijn had, heb ik besloten om me niet af te melden voor de Dutch Darts Masters. Het is een leuk toernooi in eigen land. Maar als ik het gevoel had gehad dat ik af zou kunnen gaan als een gieter, dan was ik niet gegaan. En ik heb natuurlijk ook toestemming aan de dokter gevraagd. Maar die zei: ‘Jij kunt er niks meer aan kapotmaken, dat heb ik al gedaan’, haha. Hij heeft namelijk een bandje opengesneden om meer ruimte te maken voor de pezen naar mijn vingers toe.’’

Of hij alweer helemaal de oude is, zal vanavond vermoedelijk al duidelijk worden. De loting koppelde Van Gerwen in de eerste ronde van de Dutch Darts Masters aan landgenoot Danny Noppert, die in vorm is en ook een van zijn teamgenoten bij de Toto Dart Kings is. ,,Maar dat telt dan even niet natuurlijk. Op het podium is het ieder voor zich.”

Programma Dutch Darts Masters

Vrijdagavond (vanaf 19.00 uur)

• Jonny Clayton - Jermaine Wattimena

• Fallon Sherrock - Maik Kuivenhoven

• James Wade - Jeffrey de Zwaan

• Gerwyn Price - Vincent van der Voort

• Michael Smith - Martijn Kleermaker

• Dimitri van den Bergh - Ron Meulenkamp

• Michael van Gerwen - Danny Noppert

• Peter Wright - Dirk van Duijvenbode