PAOK krijgt drie punten terug

Immers over NAC-spreekkoren 'Je moeder is een hoer': Wat interesseert mij dat nou?

13:06 Bij ADO staken ze na de 0-2 nederlaag tegen NAC de hand in eigen boezem, maar de frustratie over het beslissende moment in de wedstrijd – strafschop tegen en een rode kaart voor Wilfried Kanon– was groot in Den Haag.