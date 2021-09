Paniek bij Liverpool-spelers na overtreding van Struijk op Elliott

Na twintig minuten opende Mohamed Salah de score en vijf minuten na rust verdubbelde Fabinho de voorsprong voor Liverpool. In de 92ste minuut bepaalde Sadio Mané de eindstand op 0-3 voor Liverpool, dat komende woensdag AC Milan op bezoek krijgt op Anfield. In de 60ste minuut ging het mis voor Elliott, nadat hij slecht terechtkwam na een tackle van Struijk. Gezien de reacties van zijn teamgenoten is de kans groot dat de 18-jarige aanvaller zijn been of enkel heeft gebroken toen Struijk daar op terecht kwam na zijn tackle op de bal.



Liverpool nam Elliott twee jaar geleden voor 1,7 miljoen euro over van Fulham, waar hij 16 jaar en 1 maand oud was bij zijn debuut in de Premier League en daarmee de jongste speler in de geschiedenis van de Engelse competitie. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Blackburn Rovers, maar vandaag was hij voor de derde wedstrijd op rij basisspeler bij Liverpool.



Struijk schrok net als alle Liverpool-spelers ook van de schade bij Elliott, maar de voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag en Ajax gaf bij scheidsrechter Craig Pawson wel aan dat hij het niet eens was met de rode kaart die hij kreeg voorgeschoteld. Liverpool-captain Virgil van Dijk toonde begrip voor de reactie van Struijk, die vervolgens teleurgesteld richting de kleedkamer ging. Een directe rode kaart betekent in de Premier League een automatische schorsing van drie duels. Nog tijdens de wedstrijd plaatste Elliott al een selfie op zijn Instagram, zo te zien vanuit de ambulance op weg naar het ziekenhuis. ,,Bedankt voor alle berichten. De route naar herstel is begonnen", schreef hij daarbij, waarmee de kans groot lijkt dat zijn been inderdaad gebroken is.